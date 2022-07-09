Двуглавый орел стал гербом Харьковской области

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В Харьковской области утвердили новую государственную символику, ею станет золотой двуглавый орел с державой, символизирующую принадлежность территории к русским землям. Об этом сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.

— Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель, — говорится в сообщении.

На самом гербе также имеется жезл с двумя змеями. Уточняется, что он является символом примирения и неприкосновенности. Так, именно кадуцей и рог изобилия были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца 18 века, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о начале подготовки референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации. Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что после проведения референдума регион станет полноценным субъектом России.

В четверг, 7 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России, если пройдут соответствующие референдумы в республиках. Также она призвала не торопиться в этом вопросе, а подождать решения самих жителей данных территорий