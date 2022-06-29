В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к России

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В Херсонской области приступили к подготовке референдума по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации. Об этом в среду, 29 июня, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, после проведения референдума регион станет полноценным субъектом России, передает газета «Известия».

До этого сообщалось, что референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ планируется провести осенью 2022 года. Также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях Украины планируется перейти на российскую программу обучения. Списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму, уже сформированы.

Кроме того, дети, родившиеся на территории Херсонской области после начала спецоперации, а также дети-сироты автоматически получат гражданство Российской Федерации.

8 июня жителям Херсона начали выдавать российские паспорта. Глава ВГА региона Владимир Сальдо также подал документы на гражданство и подчеркнул, что в области намерены открыть еще десять пунктов приема заявлений на удостоверение личности российского образца.