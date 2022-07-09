Байден назвал ЦРУ «лучшей секретной службой»

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ЦРУ является лучшей секретной службой в мире. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

— Ясно, что вы лучшие во всем мире, — рассказал он.

При этом американский лидер отметил важную роль сотрудников ведомства, которые «проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине».

Глава США подчеркнул, что служба делала это без раскрытия своих источников и методов, а с помощью раскрытой информации. По его словам, ЦРУ сумело объединить союзников и партнеров по всему миру, сообщает РИА Новости.

Накануне Байден во время своего выступления случайно прочитал инструкции с суфлера вместе с основным текстом. Примечательно, что после этого президент действительно начал повторно произносить высказывания политиков. Выступления Байдена транслировал телеканал CBS News.

Также американский лидер сообщил, что директор Секретной службы США Джеймс Мюррей был отправлен в отставку. Так, Мюррей занимал этот пост с мая 2019 года. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.