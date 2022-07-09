Посольство назвало хамством санкции Канады против патриарха Кирилла

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Посольство России в Канаде пообещало дать решительный ответ на новые антироссийские санкции, которые российские дипломаты сочли за хамство. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

— Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать, — говорится в сообщении.

Так, представители дипмиссии назвали включение патриарха Кирилла в список санкций «беспрецедентным», сообщает РИА Новости.

Накануне Канада ввела санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Так, рестрикции были введены против 29 физических и 15 юридических лиц из России, в частности в санкционный список вошли обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и другие журналисты, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Роскомнадзор, новостное агентство Regnum, ТАСС, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правительство Канады «сатанистами» после того, как Оттава ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.