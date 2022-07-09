«Потеряют все»: Толмацкий предрек крах карьерам Лободы и Брежневой

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Российский продюсер Александр Толмацкий рассказал о будущих сложностях в карьере у Светланы Лободы и Веры Брежневой.

— Большая часть доходов артиста — это, конечно, концерты. Это около 90 процентов заработков. Остальное — рекламные контракты и прочее. Многие из-за невозможности выступать потеряют все, — отметил он.

Так, продюсер заявил, что многие украинские артисты получали доход благодаря России. По его словам, некоторым эстрадным звездам придется забыть о таком заработке после критики военной спецоперации на Украине, сообщает портал BLITZ+.

PR-менеджер украинской певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко сообщила, что сотрудничество с артисткой на данный момент разорвано. В ходе VIII книжного фестиваля «Красная площадь», прошедшего в Москве, представительница певицы рассказала журналистам, что та больше не вернется в Россию.

20 апреля в Сети появился полный список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. Всего в перечне насчитывается 31 человек.

В список тех, кто до 2072 года не сможет посетить Россию, вошли телеведущие Дмитрий Комаров, Николай Серга и Андрей Бедняков, музыканты Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук и Андрей Данилко