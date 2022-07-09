Союзные силы освободили поселок Клиновое в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

— В районе Артемовска (город в ДНР, временно контролируемый ВС Украины — прим. «ВМ») идет активное наступление союзных сил. Населенный пункт Клиновое (поселок в примерно шести км от Артемовска — прим. «ВМ») уже под полным нашим контролем, — отметил он.

При этом источник уточнил, что на данном этапе идет активное наступление у села Веселая Долина, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в населенный пункт Николаев для проведения карательных рейдов против граждан, выражающих недовольство киевским режимом.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев также обвинил Киев в «особом цинизме» по отношению к своим гражданам и сравнил методы СБУ с нацистскими во время Великой Отечественной войны. Мизинцев подчеркнул, что подобные рейды готовят и проводят личности с бандитским опытом.