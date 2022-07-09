Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Союзные силы освободили поселок Клиновое в ДНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Союзные силы освободили поселок Клиновое в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Союзные силы взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

— В районе Артемовска (город в ДНР, временно контролируемый ВС Украины — прим. «ВМ») идет активное наступление союзных сил. Населенный пункт Клиновое (поселок в примерно шести км от Артемовска — прим. «ВМ») уже под полным нашим контролем, — отметил он.

При этом источник уточнил, что на данном этапе идет активное наступление у села Веселая Долина, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в населенный пункт Николаев для проведения карательных рейдов против граждан, выражающих недовольство киевским режимом.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев также обвинил Киев в «особом цинизме» по отношению к своим гражданам и сравнил методы СБУ с нацистскими во время Великой Отечественной войны. Мизинцев подчеркнул, что подобные рейды готовят и проводят личности с бандитским опытом.

ЛНР Армия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте