Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в населенный пункт Николаев для проведения карательных рейдов против граждан, выражающих недовольство киевским режимом. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в пятницу, 8 июля.

— По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве <…> для этого из Киева, Одессы и Львова прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения, — заявил Мизинцев.

Он также обвинил Киев в «особом цинизме» по отношению к своим гражданам и сравнил методы СБУ с нацистскими во время Великой Отечественной войны. Мизинцев подчеркнул, что подобные рейды готовят и проводят личности с бандитским опытом.

Глава НЦУО резюмировал, что виновные в преступлениях против украинского народа понесут наказание, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Мизинцев утверждает, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.