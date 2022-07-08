Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: Сотрудники СБУ проведут в Николаеве карательные рейды

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Сотрудники СБУ проведут в Николаеве карательные рейды
Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в населенный пункт Николаев для проведения карательных рейдов против граждан, выражающих недовольство киевским режимом. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в пятницу, 8 июля.

— По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве <…> для этого из Киева, Одессы и Львова прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения, — заявил Мизинцев.

Он также обвинил Киев в «особом цинизме» по отношению к своим гражданам и сравнил методы СБУ с нацистскими во время Великой Отечественной войны. Мизинцев подчеркнул, что подобные рейды готовят и проводят личности с бандитским опытом.

Глава НЦУО резюмировал, что виновные в преступлениях против украинского народа понесут наказание, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Мизинцев утверждает, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Украина рейд Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте