Октябрина Ганичкина раскрыла секреты полива огорода в аномальную жару

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В знойную погоду растения на дачном участке требуют особого внимания и ухода. Каждая культура переносит жару по-разному, но потребность во влажной почве и дополнительных защитных средствах имеется практически у всех плодовых растений. «Вечерняя Москва» решила узнать у профессионального агронома и садовода Октябрины Ганичкиной, сколько раз в день нужно поливать огородные культуры в аномально жаркую погоду.

По словам эксперта, если температура воздуха достигает плюс 30 градусов, то нужно поливать овощные культуры два раза в день — утром и вечером.

— Утренний полив самый важный, и он должен быть не позже 5–6 часов. Дело в том, что когда солнце переходит в свою активную фазу, почва нагревается до 50 градусов. Если при таких аномальных условиях полить водой землю, то она быстро испарится, а растения, чьи корни расположены в верхней поверхности почвы, будут «ошпарены» кипятком. Ведь раскаленная земля повысит температуру поступаемой воды. Поэтому утренний полив обязателен до рассвета, — пояснила Ганичкина.

Вечерний полив должен быть после 22 часов, когда почва остынет и растения быстрее насытятся влагой, так ни одна капля жидкости не будет испарена.

Еще один способ защитить растения от солнцепека, рассказала агроном, обеспечить огород системой защиты:

— Речь идет о затеняющих садовых сетках. Можно как с крупными ячейками выбрать, так и мелкими — не имеет значения. Накрывать ими нужно растения с солнечной стороны, и вы заметите как овощи и фрукты сразу взбодрятся.

Ганичкина также подчеркнула, что заменить садовую сетку можно марлей или тюлем.

— Тюль сложите в два слоя и накройте им продуктовые грядки, — отметила эксперт.

Перед тем как накрыть растения, нужно оборудовать конструкцию, на которую можно будет повесить укрывной материал, заключила Ганичкина.