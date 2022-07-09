Сергунина: 11 июля стартует традиционная акция «Московская музейная неделя»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

«Московская музейная неделя» пройдет с 11 по 17 июля в Москве. В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок. Об этом в субботу, 9 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

1/3 Фото: Пресс-служба департамента культуры Москвы 2/3 Фото: Музей космонавтики 3/3

— С 11 по 17 июля можно будет бесплатно посетить 39 музеев. Например, любителей истории ждут в «Царицыне» и «Коломенском». Там гости узнают о жизни Москвы в разные эпохи, — пояснила Сергунина.

Она отметила, что среди экспонатов будут костюмы, предметы быта и произведения искусства. Помимо этого, в акции участвуют культурные площадки, где представлены выставки работ именитых фотографов.

Сергунина подчеркнула, что одна из самых больших картин в мире — 115 метров в длину и 15 метров в высоту — будет представлена в музее-панораме «Бородинская битва» в понедельник, 11 июля. В этот же день вход в Старый Английский Двор в парке «Зарядье» тоже будет свободным.

Помимо этого девять фотовыставок по одному билету можно посетить в «Мультимедиа-арт-музее» во вторник, 12 июля. До конца месяца здесь проходит «Фотобиеннале-2022». Кураторы подготовили множество интересных фотоисторий, подчеркнула заммэра.

Также Сергунина рассказала, что на ВДНХ подготовили новые пешеходные маршруты, которые пройдут по центральной части парка.