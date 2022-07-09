Более 35 миллионов однолетних цветов высадили в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 35 миллионов однолетних цветов высадили на улицах, бульварах и площадях Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 9 июня.

По словам главного агронома ГБУ «Озеленение» Елены Назаровой, чаще всего на клумбах города можно встретить петунии, бегонии, тагетесы, цинерарии и колеусы.

— В нашем учреждении выращивается огромный ассортимент однолетних растений, но наиболее востребованными являются петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус. Эти цветы не только красивы, но и наиболее устойчивы к условиям городской среды. Они хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху, — заявила Назарова.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что специалисты в столице высадили 9 миллионов петуний, 7,5 миллиона бегоний, 7 миллионов тагетесов, более 2 миллионов цинерарий и 2 миллиона колеусов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году столицу украсят 55 миллионов цветов. Глава города отметил, что с начала 2000-х годов количество цветников выросло более чем вдвое — с 5,5 тысячи до 12 тысяч.