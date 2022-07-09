Почему в России произошла дефляция в июне

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Цены на продукты в России в июне снизились на 0,35 процента по сравнению с майскими показателями. Дефляция по итогам первого летнего месяца была зафиксирована впервые с 1991 года, сообщили в Росстате. Почему это произошло, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам специалиста, дефляция в июне крайне необычна для российской экономики. Исторически в августе–сентябре обычно наблюдалось падение цен до полутора процентов — в основном из-за сезонных овощей. Однако это не оказывало значительного влияния на годовую инфляцию, уточнил Юденков.

— Это статистически отражает состояние цен в нашей экономике. Тут нечего добавить, в магазинах все видно: покупателей меньше, спрос упал, цены на товары, которые пользуются наибольшим спросом, тоже не растут, — пояснил специалист.

Юденков отметил, что значительного роста цен в летний период ждать не стоит.

— Я думаю, летом особого скачка цен не будет: не налажены параллельные поставки. На импортные товары в ближайшее время не ожидается роста спроса, поскольку нет этих импортных товаров в таком количестве, чтобы это повлияло на ценообразование. Поэтому давайте воспринимать этот показатель инфляции как общесовокупный индекс по всем ценам товаров с учетом спроса, — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что дефляция оказывает не очень хорошее влияние на экономику. Так как в России построена экономика товаропотребления, для нее важен рост спроса, который невозможен при падении цен. Кроме того, в этом случае не растут зарплаты и не развивается производство.

Однако в течение года цены снова начнут расти, предупредил специалист.

— Во-первых, я думаю, что до конца года наладятся параллельные поставки. Во-вторых, уже начнется движение на потребительском рынке. К концу года у нас будет инфляция положительная. Она не должна быть высокой: Эльвира Набиуллина (председатель Центробанка РФ — прим. «ВМ») поставила задачу прийти к четырем процентам. Наверное, и вернемся к этому значению, — резюмировал Юденков.