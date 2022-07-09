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Финансовый аналитик Юденков рассказал, когда в магазинах снова начнут расти цены

Игорь Синельников
Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Финансовый аналитик Юденков рассказал, когда в магазинах снова начнут расти цены
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Цены на товары в магазинах снова начнут расти ближе к концу года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, летом ждать значительного роста цен не стоит, так как в данный момент параллельные поставки не до конца налажены. На прилавках магазинов не такое количество импортных товаров, которое может повлиять на ценообразование.

Однако, по мнению специалиста, к концу года ситуация изменится.

— Во-первых, я думаю, что до конца года наладятся параллельные поставки. Во-вторых, уже начнется движение на потребительском рынке. К концу года у нас будет инфляция положительная. Она не должна быть высокой: Набиуллина (глава Центробанка — прим. «ВМ») поставила задачу прийти к четырем процентам. Наверное, и вернемся к этому значению, — заключил Юденков в беседе с «ВМ».

Цены на продукты в России в июне снизились на 0,35 процента по сравнению с майскими показателями. Дефляция по итогам первого летнего месяца была зафиксирована впервые с 1991 года. В беседе с «Вечерней Москвой» Юденков объяснил, почему это произошло.

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