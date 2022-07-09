Городские службы Москвы приготовились к работе в условиях непогоды

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коммунальные службы столицы приготовились к работе в условиях грозы, дождя и сильного ветра. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы в субботу, 9 июля.

— На улицах города организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП «Мосводосток». Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в местах массового скопления людей пожарные проводят дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.

В комплексе также призвали москвичей в непогоду быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили около шатких конструкций.

До этого в столице и области из-за грозы и сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве будет действовать 9 июля с 10:00 до 22:00, в области — с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.

В ближайшие дни температура в Москве станет более комфортной. Однако при этом в столице сохранится вероятность дождей и сильного ветра, рассказал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.