«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за грозы и ветра

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 22:00 субботы из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России 9 июля.

— Степень интенсивности опасных явлений — желтый: погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение в столице будет действовать 9 июля с 10:00 до 22:00, в области — с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.

В пятницу, 8 июля, столичный регион находился под влиянием атмосферного фронта. В городе прогнозировалась жаркая и безоблачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 24–26 градусов. В Подмосковье температура ожидалась на уровне 22–27 градусов тепла. Ветер дул северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составляло порядка 748 миллиметров ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные в столице ожидается жаркая погода, температура воздуха может вновь повыситься до плюс 30 градусов. При этом метеоролог добавил, что после температура вновь снизится.