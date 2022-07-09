Более 250 тысяч верующих пришли в мечети Москвы на Курбан-байрам

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

Более 250 тысяч мусульман пришли в мечети Москвы на торжественную проповедь и молитву по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Он уточнил, что в Московской области цифра превысила 150 тысяч верующих. Аббясов подчеркнул, что праздник проходит без происшествий, и выразил благодарность волонтерам и полицейским, передает РИА Новости.

Для безопасности и комфорта пассажиров метро на станциях «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий, «Отрадное», «Минская», «Достоевская», «Новокузнецкая», «Сокольники», «Цветной бульвар» и ряде других ситуативно ограничивали вход или выход.

При этом были специально открыты дополнительные кассы. Кроме того, было ограничено движение в районе проспекта Мира, а также улиц Большая Татарская и Хачатуряна для прохода верующих к мечетям, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Российских мусульман с праздником Курбан-байрам поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал верующим здоровья, успехов, счастья и благоденствия и отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей — любви, добра и милосердия.

Мусульманский праздник Курбан-байрам проходит в столичном регионе 9 июля 2022 года. На территории Московской области для проведения праздничных богослужений выделили 55 мест.

Для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 9 июля были организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телевизионных каналах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.