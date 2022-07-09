В США заявили о недооценке Западом воли России к победе в спецоперации

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Западные политики проигнорировали интересы России и ее волю к победе в операции на Украине, выставив себя «полными дураками». Об этом в субботу, 9 июля, заявил обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

— Русские не будут побеждены, и точка, по той простой причине, что Украина на порядки значит для них больше, чем для нас, — написал журналист.

Интерес Запада к Украине, утверждает обозреватель, является просто авантюрой неоконсерваторов, стремящихся утвердить господство США в Восточной Европе, а затем и во всем мире. По словам Петерсона, западные политики просто не смогли предвидеть, как будут развиваться события вокруг Украины.

Те из них, кто все еще утверждает, что Москва не победит, просто делают хорошую мину при плохой игре, считает журналист. Россия предпримет все возможные меры, чтобы не допустить ввода на территорию Украины войск НАТО, передает слова Петерсона RT.

6 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет вести войну с Россией, а главным ответом на российскую спецоперацию на Украине будут оставаться санкционные меры.

7 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев столько времени, сколько будет необходимо. При этом в самой Германии почти 50 процентов граждан выступают за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине.