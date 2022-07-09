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Бронепробег «Дорога Мужества» стартовал в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Бронепробег «Дорога Мужества» стартовал в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Пятый бронепробег «Дорога Мужества» стартовал 8 июля около стен Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Каждый бронепробег — это настоящее испытание на прочность как для людей, так и для техники. Наши автомобили за все время проведения акции с 2017 года преодолели более 12 тысяч километров по суше и более 90 километров по морю, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав колонны вошли около 20 отреставрированных образцов военной техники, которая находилась на вооружении советской армии. Участникам предстоит провести в дороге более 150 часов и проехать свыше 1300 километров, посетив семь городов России.

Участие в бронепробеге приняли экипажи Росгвардии, ФСБ, члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Белоруссии.

Они уже возложили цветы и венки к огню Памяти и Славы, а белорусская делегация передала реликвии из Брестской крепости в дар Музею Победы. Среди гостей мероприятия был и актер Дмитрий Певцов.

7 июля Музей Победы запустил тематическую акцию в честь выхода обновленной 100-рублевой купюры. Отмечается, что в рамках акции, каждый посетитель, который оплатит входной билет купюрой с изображением филиала Музея Победы — Ржевского мемориала Советскому солдату, сможет получить бесплатную фотосессию в костюмах.

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