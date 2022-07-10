Гастроэнтеролог предупредила россиян о вреде арбузов

Фото: Pexels

Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала о вреде арбузов. По ее словам, вещества, которые используются при их выращивании, могут навредить организму.

Медик утончила, что речь идет об азоте, пестицидах и нитратах. Она отметила, что данные вещества преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках.

Кроме того, арбузы содержат в себе высокие дозы калия. Специалист предупредила, что превышение уровня этого минерала в организме плохо влияет на сердце и ведет к нарушениям сердечного ритма, сообщается на портале «Доктор Питер».

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно понижать давление. Она пояснила, что если съесть слишком много арбуза, то давление сначала повысится. Понизится оно лишь тогда, когда жидкость выйдет из организма.