Кардиолог рассказала, как быстро повысить давление при гипотонии
Кардиолог Ольга Бокерия сообщила, что нужно делать при резком понижении артериального давления — гипотонии.
Низким артериальным давлением считают показания ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Если оно начало падать, то в первую очередь важно лечь, чтобы не потерять сознание и не травмироваться.
— Иногда помогает, если съесть что-нибудь соленое, например, кусочек соленой рыбы, запив чаем или водой. Но будьте аккуратны, чтобы не переусердствовать и не вызвать у себя гипертонический криз впоследствии, — написала медик в Telegram-канале.
Если же давление упало до очень низких цифр, а состояние резко ухудшилось — необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Дело в том, что это может быть признаком внутреннего кровотечения и даже инфаркта, предупредила Бокерия.
Врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал о главных симптомах инфаркта миокарда. Основная причина болей в груди связана с проблемами мышечно-связочного аппарата. Только шесть процентов обращений за помощью в скорую действительно связаны с проблемами с сердцем.