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Кардиолог рассказала, как быстро повысить давление при гипотонии

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Кардиолог рассказала, как быстро повысить давление при гипотонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кардиолог Ольга Бокерия сообщила, что нужно делать при резком понижении артериального давления — гипотонии.

Низким артериальным давлением считают показания ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Если оно начало падать, то в первую очередь важно лечь, чтобы не потерять сознание и не травмироваться.

— Иногда помогает, если съесть что-нибудь соленое, например, кусочек соленой рыбы, запив чаем или водой. Но будьте аккуратны, чтобы не переусердствовать и не вызвать у себя гипертонический криз впоследствии, — написала медик в Telegram-канале.

Если же давление упало до очень низких цифр, а состояние резко ухудшилось — необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Дело в том, что это может быть признаком внутреннего кровотечения и даже инфаркта, предупредила Бокерия.

Врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал о главных симптомах инфаркта миокарда. Основная причина болей в груди связана с проблемами мышечно-связочного аппарата. Только шесть процентов обращений за помощью в скорую действительно связаны с проблемами с сердцем.

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