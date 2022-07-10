Юрист сообщил, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутаты Государственной думы активно занялись искоренением так называемых «резиновых квартир» — они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли. Сейчас речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на 6 квадратных метрах, если речь идет не о родственниках. Об этом сообщил руководитель проектов юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко.

В конце июня приняли законопроект, который вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса, ограничивая право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 квадратных метров общей площади. В противном случае сделка будет признана недействительной, отметил специалист.

Это должно привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей исчезнет.

— Особенно «резиновые квартиры» характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства, — пояснил Николаенко.

Исключениями из нового правила являются возникновение права на жилье по наследству или после приватизации и сделки, заключенные до вступления закона в силу.

Также обсуждают в Госдуме и запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на 6 квадратных метрах, если они не являются родственниками, передает агентство «Прайм».

Юрист Елена Кудерко рассказала, за какие нарушения во дворе дома могут оштрафовать. Например, нельзя курить и употреблять спиртные напитки в местах общего пользования. Штраф для нарушителей составит 50–100 рублей, он будет в три раза больше, если действия совершались на детской площадке.