Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины

Юлия Курганова
В мире
Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины
Фото: Пресс-служба Совфеда

Давая обещания Украине поддерживать ее столько, сколько потребуется, западные государства, переоценивают свои возможности. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

— Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран, — написал он в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, как недавно объявивший об уходе с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с иронией заявлял о «конце вечеринки для российских углеводородов». Он подчеркнул, что в результате для самого Джонсона «политическая вечеринка и впрямь завершилась».

Пушков заявил, что причиной отставки Джонсона могла стать тяга к полуголым фотосессиям.

Украина помощь Алексей Пушков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте