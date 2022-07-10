Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Давая обещания Украине поддерживать ее столько, сколько потребуется, западные государства, переоценивают свои возможности. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

— Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран, — написал он в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, как недавно объявивший об уходе с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с иронией заявлял о «конце вечеринки для российских углеводородов». Он подчеркнул, что в результате для самого Джонсона «политическая вечеринка и впрямь завершилась».

Пушков заявил, что причиной отставки Джонсона могла стать тяга к полуголым фотосессиям.