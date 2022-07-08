Пушков заявил, что причиной отставки Джонсона могла стать тяга к полуголым фотосессиям

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соратники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, накануне подавшего в отставку, могли покинуть свои посты после его предложений о проведении фотосессий с оголенным торсом. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил сенатор Алексей Пушков.

— По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете, — сказал он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Бориса Джонсона. Последним об отставке заявил парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен.

Позже Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

26 июня лидеры стран G7 во время обеденного перерыва в рамках саммита вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, как показать, что они «круче» него. Так, Борис Джонсон предложил снять пиджаки и «показать им грудные мышцы».