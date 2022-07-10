Экономист объяснил россиянам, почему для страны плохо, когда все дешевеет

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У дефляции — снижения цен на товары и услуги — есть очевидные большинству россиян плюсы и вовсе не очевидные минусы. Если с первыми ясно, то для понимания вторых следует знать, как работает экономика. Когда все дешевеет, экспорт растет, а импорт падает. Об этом сообщил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

— Казалось бы, без импорта российским производителям проще реализовывать товары и услуги внутри страны, но существуют и подводные камни. Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, у которого исчезает естественная конкуренция со стороны импортеров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление, — объяснил он.

Складывается типичная для позднего СССР ситуация — предприятия производили много продукции, но спросом она не пользовалась из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка. Поэтому люди гонялись за дефицитным импортом и стояли в огромных очередях.

Еще одним минусом дефляции является падение конкурентоспособности экспортеров. Как следствие, повышение цен на их продукцию, а за ним и закономерное снижение спроса. Выход один — поддержка баланса между экспортом и импортом и недопущение доминирования в любом из сегментов, заключил Хачатурян, передает агентство «Прайм».

Финансовый аналитик Юрий Юденков рассказал, когда в магазинах снова начнут расти цены. По его словам, летом ждать значительного роста цен не стоит, так как в данный момент параллельные поставки не до конца налажены. На прилавках магазинов не такое количество импортных товаров, которое может повлиять на ценообразование.