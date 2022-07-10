Специалист по подбору нижнего белья назвал проблему женщин с большим бюстом

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Специалист по подбору нижнего белья Андрей Коцюкевич рассказал, что главными запросами женщин с пышными формами являются комфорт, удобство и красота. Он сообщил, что главная проблема обладательниц большого размера груди не в подборе белья, а в поиске подходящей одежды для офиса.

Эксперт пояснил, что очень сложно найти обычную белую рубашку, которая бы соответствовала параметрам: большая грудь — узкая спина.

— Многим каждый день надо появляться на рабочем месте в белой рубашке. Но где ее взять, если у вас большая грудь, но при этом узкая спина? — отметил Коцюкевич.

Он посоветовал «обходить стороной» масс-маркеты и обращаться к индивидуальному пошиву, пишет портал «Мослента».

Стилист Джой Монтгомери назвала вещь, которая должна быть в летнем гардеробе каждой женщины. Майка является самой практичной вещью в этом сезоне, отметила она. Женщинам стоит приобрести сразу несколько моделей из базовой коллекции.