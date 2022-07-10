Ефимов: Более 250 студентов прошли стажировку в технополисе «Москва» за полгода

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Предприятия технополиса «Москва» в 2022 году приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 10 июля.

— Будущие специалисты представляют и профильные технические направления, и гуманитарные, например, менеджмент и связи с общественностью в инновационной среде. Самыми востребованными для обучения и приобретения новых навыков снова стали предприятия микроэлектроники, — сказал заммэра.

Он добавил, что в 2022 году в программах стажировки участвуют студенты МГУ, МАИ, НИУ МИЭТ, РУДН, а также МГТУ имени Баумана. Студентов приняли на стажировку в ГК «Микрон», «Бифорком Тек», научно-производственный центр «ЭЛВИС», «Амедарт», «ПК-137» (Biocad), а также в «Спутник Технополис» («Р-Фарм»).

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в особой экономической зоне в настоящее время функционируют 32 подобных предприятия. Уточняется, что с начала года в них прошли стажировки более 100 студентов.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев уточнил, что студенты приходят в ОЭЗ сначала на ознакомительные экскурсии в компании, а затем уже включаются в программы стажировок.

9 июля Овчинский сообщил, что компания «Ангстрем», являющаяся резидентом технополиса, запустила производство 29 новых типов микросхем, которые будут использовать в сферах транспорта, электроэнергетики и в других областях промышленности.