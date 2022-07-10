Артисты Русского классического театра балета выступили на станции метро «Новослободская»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Новослободская Карта всех событий

В рамках Дня московского транспорта на станции столичного метрополитена «Новослободская» прошло выступление артистов Русского классического театра балета. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 10 июля.

— Вчера одна из самых красивых станций метро, «Новослободская», превратилась в сцену для артистов балета. Этим событием завершилось празднование Дня московского транспорта. Поздравляю всех с праздником, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Артисты выступили с фрагментом из балета «Лебединого озера». Для показа специалисты отключили свет на станции и оставили только подсветку витражей. Также сотрудники метро смонтировали сцену. Всего на выступление артистов пришло более 300 человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне сообщалось, что два тематических трамвая, украшенных ко Дню московского транспорта, начали работать на столичных маршрутах. Тематические вагоны можно было увидеть на маршруте № 38 от Черемушек до Новоданиловского проезда.