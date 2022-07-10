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NYT: Возраст Байдена становится проблемой для его команды и партии

Александр Афонин
В мире
NYT: Возраст Байдена становится проблемой для его команды и партии
Фото: whitehouse

Возраст президента США Джо Байдена становится проблемой для его команды и партии. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщила газета The New York Times.

— Его уровень энергии, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники следят за ним, — говорится в материале.

Автор статьи добавил, что за время своего правления страной американский лидер заметно постарел. Он начал шаркать при ходьбе, часто оговаривается в ходе своих выступлений. Его помощники становятся беспокойны насчет его состояния. Они следят, чтобы он нигде не споткнулся и справился с речью на выступлении.

По информации Питера Бейкера, автора публикации, руководство Белого дома намерено оградить Байдена от неожиданных встреч с журналистами. Он заметил, что с момента инаугурации он провел только 16 пресс-конференций. Это значительно меньше, чем у его предшественников, передает Lenta.ru.

Джо Байден во время своего выступления 8 июля случайно прочитал инструкции с суфлера вместе с основным текстом. Американский лидер выступал в Белом доме на тему решения Верховного суда Штатов, отменившего конституционные гарантии права на аборт.

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