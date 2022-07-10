В ЛДПР выдвинули предложение переименовать президента в «правителя»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Представители Либерально-демократической партии России (ЛДПР) предложили поменять термин «президент» на «правитель». Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР.

— Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США и много позже (он — прим. «ВМ») расползся по всему миру, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для России это слово является относительно новым. Партия хочет, чтобы иностранное слово не укоренялось в русском языке окончательно. Слово «президент» можно заменить на «глава государства» или «правитель».

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что подобный тезис включался в число поправок в Конституцию от ЛДПР. Однако он не был учтен, передает РИА Новости.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что в русском языке чрезмерное использование заимствованных слов неуместно, с этим явлением надо бороться. По ее словам, появилась необходимость остановить «эти новые веяния».