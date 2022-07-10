Столичные спасатели поймали ужа в магазине продуктов в Южном Бутове

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

Специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра (МАЦ) обнаружили ужа в продуктовом магазине в Южном Бутове. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

— По прибытии мы убедились, что змея не опасна для людей. Это оказался уж обыкновенный, который заполз в кладовку, — сказал старший дежурной смены, спасатель авиацентра.

Он добавил, что спасатели смогли аккуратно поймать змею. После отлова ее отвезли в лесной массив, где уж был выпущен на волю, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Специалисты МАЦ 4 июля спасли утят в столичном районе Северное Бутово. Отмечается, что на улице Поляны прохожие услышали жалобный писк птенцов, который доносился из коллектора на проезжей части. После этого они приняли решение вызвать спасателей. С помощью специального инструмента они вскрыли его люк и обнаружили трех маленьких утят.