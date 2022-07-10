Первый фестиваль «Ретрорейс» состоялся в День московского транспорта

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице состоялся первый городской фестиваль «Ретрорейс». Его организовал Музей транспорта Москвы в рамках Дня московского транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье, 10 июля.

— В День московского транспорта Музей транспорта Москвы провел свой первый городской фестиваль «Ретрорейс» — за день его посетили 30 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Гости фестиваля могли увидеть 101 автомобиль, произведенный в 1960–1970 годах прошлого века. Кроме того, горожане смогли поиграть в советские игровые автоматы и настольные игры. Юные москвичи попробовали сконструировать собственную машину, после чего устроили гонки на педальных машинках.

В рамках мероприятия состоялось и самое яркое событие фестиваля — пятичасовое авторалли. Завершились мероприятия больший концертом, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в рамках Дня московского транспорта на станции столичного метрополитена «Новослободская» прошло выступление артистов Русского классического театра балета. Они выступили с фрагментом из «Лебединого озера».