Corriere della Sera: ФРГ блокирует пакет помощи Украине на девять миллиардов евро

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Германия затягивает выделение Украине помощи от ЕС в размере девяти миллиардов евро. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, немецкий министр финансов Кристиан Линднер выступил против спонсирования Украины за счет общего долга ЕС. Чиновник одобрил выделение лишь одного из девяти миллиардов евро, деньги должны дойти до конца июля.

Однако на Украине в свою очередь заявляют о необходимости ежемесячной помощи в размере пяти миллиардов долларов. Кроме того, существует вероятность, что страна объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре.

Подобное поведение Берлина, как уточняется в публикации, серьезно нервирует Киев. Более того, Украина якобы начала подозревать Германию в намерении нарушить санкции против России, передает РИА Новости.

6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть адаптированы, поскольку они не могут быть аналогичны статье о коллективной обороне НАТО. Гарантии, подчеркнул он, не будут аналогичны тем, которые соответствуют пятой статье договора альянса.

В Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.