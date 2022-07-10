Названы имена женщин, которым суждено быть неудачницами

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Каждый человек сталкивался с неудачными периодами в жизни, но иногда случается так, что беды превращаются в настоящий рок, преследующий человека все время. Стали известны женские имена, обладательницы которых обречены на вечные неудачи.

Обладательницы имени Арина отличаются сильной энергетикой. Они способны многого достичь, но надуманная ревность ломает любые их отношения.

Арины сразу начинают искать любовниц у своего избранника, даже если их никогда не было. Постоянные подозрения и проверки настолько ее выматывают, что сил на карьеру уже не остается.

Из девочек-отличниц Валерии выросли в слишком мягкотелых женщин. Они скромные, хозяйственные и вежливые, но какого-то внутреннего стержня в обладательнице этого имени нет.

Свои права Валерия отстаивать так и не научилась. Но, найдя правильного и верного спутника, она сможет прожить вполне счастливую жизнь и без каких-то достижений.

Зарину отличает трудолюбие и активность. Но достигнуть высот у нее все равно не получается.

Она особо не выделяется, оставаясь на вторых ролях. Еще Зарина любит торопиться, а отсюда ее рассеянность и постоянные промахи даже в мелочах.

Ульяна мечтает всегда побеждать и быть при деньгах. Поэтому она может пойти на хитрость и начать приукрашивать свои заслуги ради расположения собеседника.

Такие непомерные амбиции мешают носительнице этого имени спокойно жить. Следует снизить планку ожиданий и не спешить всегда быть первой, передает Life.ru.

Эксперты составили топ-4 женских имен, обладательницы которых способны испортить жизнь мужьям, даже не прилагая к этому никаких усилий. Так, жизнь с Екатериной наполнена ловушками и опасностями.

Она убеждена, что знает, как правильно поступить в любой ситуации. Эта женщина будет во всем контролировать партнера, постоянно нарушая его личные границы, чем часто злит мужчину.