Дерево упало на человека на Подольской улице

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Подольская улица, 17 Карта всех событий

Дерево упало на человека на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 10 июля, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 17 на Подольской улице. Подробности происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

10 июля столичный комплекс городского хозяйства призвал горожан не укрываться от непогоды под деревьями. На Москву обрушились ливень, град и шквальный ветер до 17 метров в секунду. Такая непогода продлится до конца дня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.