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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды

Евгений Белоусов

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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ливень, гроза и шквальный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца суток. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо — быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и температура воздуха до 30 градусов тепла. Синоптик добавил, что воздух в столице прогреется до плюс 28–30 градусов.

В Подмосковье — до 25–30 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, четыре–девять метров в секунду.

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