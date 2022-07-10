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«Злоба уродует»: пользователи удивились переменам во внешности Галкина

Евгений Белоусов
Общество
«Злоба уродует»: пользователи удивились переменам во внешности Галкина
Фото: YouTube / А поговорить?

Покинувший Россию юморист Максим Галкин продолжает активно вести социальные сети.

Раньше подписчики умилялись семейной идиллии мужа Аллы Пугачевой, а теперь они все чаще замечают перемены во внешности комика. Недавно супруги посетили в Латвии концерт Интарса Бусулиса.

Фотографии Пугачевой и Галкина с мероприятия вызвали жаркие споры в Сети. Пользователи заметили, что 46-летний юморист резко постарел: под его глазами видны мешки, а лицо избороздили глубокие морщины.

Пользователи интернета, как уточняется, разошлись во мнениях. Кто-то предположил, что дело в неудачном свете и ракурсе фотографии, а другие обвинили во всем стресс и поведение Галкина в последнее время.

«Действительно, у Аллы и Максима какие-то напряженно злые лица»; «Как же злоба уродует... Что стало с лицом Галкина!»; «А уж не первой свежести оба, думаю все это оставило след», — приводит комментарии пользователей «ЭГ».

Певец Данко предсказал дальнейшее будущее Галкина в случае его возвращения в Россию. Он уверен, что артист здесь ответит за свои слова в адрес российской армии по закону.

Депутат Госдумы Роман Худяков обрушился с критикой на покинувшего Россию Галкина после его очередных высказываний и шуток в адрес родины. Он призвал Пугачеву наконец подать голос и «заткнуть рот» своему мужу.

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