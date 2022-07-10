Собянин объявил о возвращении на ВДНХ утраченных 60 лет назад скульптур

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Утраченные более 60 лет назад скульптуры вернули павильону ВДНХ «Радиоэлектроника и связь». Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здание в стиле сталинского ампира построили в 1954 году, но вскоре декор частично демонтировали, закрыли алюминиевыми пластинами. Павильон стал похож на радиоприемник, — сказал глава города.

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Зданию в настоящее время, как уточнил он, возвращают исторический облик. Специалисты с нуля, по архивным фотографиям, восстановили центральную композицию «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР, а также боковые фигуры солдата и матроса, написал Собянин в Telegram-канале.

2 июля стало известно о начале работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения — архитектурного ансамбля XIX века, состоящего из двух кирпичных жилых зданий с торговыми лавками на Пятницкой улице. Специалистам предстоит привести в порядок кровли памятников, отремонтировать стропильную конструкцию и многое другое.