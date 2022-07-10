Песков оценил предложение заменить понятие «президент» на «правитель»

Фото: Администрация президента РФ

Кремль пока не обладает определенной позицией касательно идеи ЛДПР заменить понятие «президент» на «правитель». Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет, — передает слова Пескова ТАСС.

10 июля в ЛДПР заявили, что для России слово «президент» является относительно новым. Фракция хочет, чтобы иностранное слово не укоренялось в русском языке окончательно.

Слово «президент» можно заменить на «глава государства» или «правитель». В пресс-службе напомнили, что подобный тезис включался в число поправок в Конституцию от ЛДПР, однако он не был учтен.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что в русском языке чрезмерное использование заимствованных слов неуместно, с этим явлением надо бороться. По ее словам, появилась необходимость остановить «эти новые веяния».

По ее словам, заимствованные слова неуместны в русском языке, и нужно с ними бороться вплоть до законодательного уровня. Она напомнила, что во Франции и ряде других стран действуют меры по сохранению языка.