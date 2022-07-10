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Агутин на концерте в Миассе толкнул выбежавшего на сцену поклонника

Юлия Курганова
Общество
Агутин на концерте в Миассе толкнул выбежавшего на сцену поклонника
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Певец Леонид Агутин в субботу, 9 июля, спел на концерте в Миассе в Челябинской области, который организовал автомобилестроительный завод «Урал». Артист во время выступления толкнул фаната, который выбежала на сцену к кумиру.

На организованном местным промышленным предприятием мероприятии Агутин стал приглашенной звездой. Он исполнял песню «Остров», когда к нему подбежал молодой человек из зала. Агутин не стал церемониться с поклонником и оттолкнул его от себя.

Молодой человек сразу же покинул сцену в сопровождении охранника. После чего звезда сказал, что у него испортилось настроение, но продолжил концерт, сообщает издание Teleprogramma.

В конце мая Леонид Агутин прокомментировал слухи о смерти дочери. Он опроверг сообщения о кончине наследницы в одной из социальных сетей.

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