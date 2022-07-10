Агутин на концерте в Миассе толкнул выбежавшего на сцену поклонника
Певец Леонид Агутин в субботу, 9 июля, спел на концерте в Миассе в Челябинской области, который организовал автомобилестроительный завод «Урал». Артист во время выступления толкнул фаната, который выбежала на сцену к кумиру.
На организованном местным промышленным предприятием мероприятии Агутин стал приглашенной звездой. Он исполнял песню «Остров», когда к нему подбежал молодой человек из зала. Агутин не стал церемониться с поклонником и оттолкнул его от себя.
Молодой человек сразу же покинул сцену в сопровождении охранника. После чего звезда сказал, что у него испортилось настроение, но продолжил концерт, сообщает издание Teleprogramma.
В конце мая Леонид Агутин прокомментировал слухи о смерти дочери. Он опроверг сообщения о кончине наследницы в одной из социальных сетей.