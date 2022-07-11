«Унавозила население своим юмором»: Коньшина раскритиковала Дубовицкую за «Аншлаг»

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Телеведущую Регину Дубовицкую обвинили в засилье низкопробного юмора на российском телевидении. Актриса Галина Коньшина критически высказалась о программе «Аншлаг». По ее мнению, именно из-за регулярного показа этой передачи по ТВ россияне перестали понимать настоящий юмор.

— Дубовицкая унавозила своим юмором такое количество населения, что оно уже перестало понимать настоящий юмор. Там редко встречались жемчужины типа Виктора Коклюшкина. В «Аншлаге» очень жесткий юмор, мне это не смешно, — сказала Коньшина в интервью в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Также актриса прошлась и по знаменитому юмористу Евгению Петросяну. Она считает, что бессменному ведущему «Кривого зеркала» давно пора на покой. Коньшина рассказала, что однажды она оказалась на концерте артиста и с большим трудом досидела до конца — настолько скучно ей было. Она отметила, что все шутки были плоскими и предсказуемыми, и она даже ни разу не улыбнулась.

Александр Морозов рассказал о работе с Евгением Петросяном. Он уже на протяжении многих лет работает с народным артистом РСФСР Евгением Петросяном. При этом он отзывается о мэтре только с положительной стороны, несмотря на различные слухи в адрес комика.