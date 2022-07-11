Названа пищевая привычка, грозящая преждевременной смертью

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Люди, которые досаливают еду за столом, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти. Об этом сообщается в исследовании в журнале European Heart Journal.

Ученые пришли к выводу, что натрий, который содержится в пищевой соли, увеличивает риск рака, высокого кровяного давления и инсульта. Оценить общее потребление человеком вредной пищевой добавки помогает анализ мочи.

— В западной диете соль, добавляемая за столом, составляет 6–20 процентов от общего потребления вещества. Это дает уникальную возможность оценить связь между потреблением натрия и риском смерти, — отметил профессор Ци.

Ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек. Участников опрашивали, как часто они добавляли соль в пищу за столом.

Исследователи установили, что у любителей добавить соль в пищу риск умереть раньше оказался на 28 процентов выше по сравнению с теми, кто никогда не использовал солонку или делал это редко.

Ученые выяснили, какие продукты вызывают преждевременную смерть. Исследователи из университета Парижа поставили эксперимент. Они проанализировали данные более 44 тысяч взрослых в возрасте от 45 лет, которые в течение семи лет каждый день сообщали о своем рационе питания.