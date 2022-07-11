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Врач рассказала о пользе горького шоколада для сердца и сосудов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач рассказала о пользе горького шоколада для сердца и сосудов
Фото: Pexels

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, что несколько долек горького и темного шоколада, не более 15-25 граммов в день, полезны для организма человека.

Врач раскрыла пользу горького шоколада и заявила, что он благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов. Она привела данные исследований, согласно которым умеренное употребление этого продукта снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление, липидный обмен и повышает продуктивность головного мозга.

— Наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70 процентов — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25 процентов, что соответствует горьким сортам и некоторым темным сортам шоколада, — рассказала Стародубова.

Она добавила, что какао-бобы богаты полезными веществами с антиоксидантными и противовоспалительными характеристиками. В продукте также есть алкалоиды — теобромин и кофеин, полифенолы, микро- и макроэлементы.

Диетолог предупредила, что по вопросу употребления шоколада людям, которые страдают различными хроническими заболеваниями, нужно проконсультироваться с врачом, передает РИА Новости.

Врач Юлия Андреанова назвала продукты, которые способны продлить жизнь. По словам медика, существует полезная еда, благодаря которой можно стать долгожителем.

Врачи польза Шоколад
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