Две поликлиники города отремонтировали по новому стандарту

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, район Капотня, 3-й квартал, 27 Карта всех событий

В столице после ремонта открылись еще две поликлиники. Они расположились в Капотне и районе Сокол. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В столице продолжается масштабная программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту. К 52 обновленным поликлиникам, где уже ведется прием пациентов, добавились еще две, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Капотне расположилась детско-взрослая поликлиника. Ее площадь составила 6,5 тысячи квадратных метров. В ходе работ специалисты установили современное диагностическое оборудование и оборудовали дополнительно специальные игровые зоны в детском блоке.

В столичном районе Сокол открылся филиал № 1 городской поликлиники № 62. Здание было построено в 1941 году и имеет нетиповое сооружение. Площадь филиала составила 3,7 тысячи квадратных метров. В процессе работ здесь установили новые дверные и оконные блоки, лифты, изменили зонирование помещений, выполнили отделку фасадов из современных материалов и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в здании детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский уже наполовину выполнили отделку помещений. Учреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.