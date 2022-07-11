В Германии могут возбудить дело о русофобии

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Немецкая некоммерческая организация (НКО) по защите русскоязычного населения VADAR обратилась в суд ФРГ с просьбой возбудить дело о дискриминации русских.

Дело о русофобии предлагается возбудить против главы Христианско-демократического союза (ХДС) Стефана Эверса. Он, по данным VADAR, назвал фашистами участников апрельского автопробега против дискриминации русскоязычного населения.

Член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» и инициатор обращения в суд Гуннар Линдеманн заявил, что полиция уже начала расследование. В случае признания Эверса виновным политик получит до пяти лет тюрьмы, передают «Известия».

30 июня депутат Бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт сообщил о создании некоммерческой организации, которая будет заниматься проблемой дискриминации граждан России. В НКО россиянам, которые столкнулись с проблемами и агрессией, будут оказывать юридическую помощь.

27 марта в Брюсселе прошел еще один митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии.