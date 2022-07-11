Столичные инвесторы создадут более 33 тысяч рабочих мест

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Столичные инвесторы создадут более 33 тысяч новых рабочих мест в городе. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Столичная программа создания мест приложения труда направлена на стимулирование комплексной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, уменьшение маятниковой миграции в центр города, а также снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что с начала этого года было подписано еще пять соглашений по городской программе. Так, в столице появятся два торговых центра, школа, детский сад, офисное здание и многофункциональный центр. Их общая площадь составит более 73 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 июля Владимир Ефимов сообщил, что инвестор построит офисное здание в ЗАО по программе стимулирования создания мест приложения труда. В нем смогут работать более 1,8 тысячи человек.