Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила 100 грузовых рейсов с апреля по заказу Москвы

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Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила 100 грузовых перелетов в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством столицы. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Самолеты авиакомпании уже совершили 100 рейсов по соглашению с правительством Москвы. Будем наращивать объемы поставок, а общий объем транспортного заказа составит 9,5 миллиарда рублей. Продолжаем собирать заявки на перевозку, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рамках проекта самолеты компании перевезли уже более 1,5 тысячи тонн грузов. Среди них товары первой необходимости, металлоконструкции, запчасти, компьютеры для городских школ и многое другое. На данный момент получено более 600 заявок, согласно которым необходимо перевезти 3,5 тысячи тонн груза, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 июня правительство Москвы по итогам XXV Петербургского международного экономического форума заключило 24 соглашения и меморандума. Их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей.