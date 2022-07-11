Более 500 человек приняли участие в открытых тренингах на медицинском оборудовании

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Более 500 специалистов приняли участие в образовательном проекте кадрового центра департамента здравоохранения города, проходящем в формате открытых тренингов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Открытые тренинги позволяют столичным врачам смоделировать клинический опыт в виртуальной среде на современном симуляционном оборудовании без риска для пациента, объективно оценить достигнутый ими уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время по предварительной записи, — сказала она.

В рамках тренингов специалисты могут отработать навыки проведения малоинвазивных процедур, усовершенствовать проведение эндоскопии желудочно-кишечного тракта и многое другое. По результатам занятий врачи получат объективную оценку своих навыков, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июля сообщалось, что врачи общей практики пройдут обучение на базе новых модулей кадрового центра департамента здравоохранения столицы. Отмечается, что обучение пройдет по четырем модулям.