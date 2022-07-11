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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Садовом кольце

Александр Афонин
Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Садовом кольце
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Оружейный переулок Карта всех событий

На внешней стороне Садового кольца произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел на участке пересечения Садового кольца и Дубнинской улицы. Автомобили столкнулись на пятой полосе. На месте ДТП работаю городских службы.

Отмечается, что на данном участке осложнена дорожная ситуация. Движение транспорта осуществляется по четырем полосам из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что в столичном Даниловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Инцидент произошел на Малой Тульской улице в районе дома 24. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на тротуар.

Позже специалисты стабилизировали мусоровоз, который опрокинулся в Даниловском районе столицы. В результате ДТП водитель грузовика не пострадал.

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