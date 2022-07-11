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Более половины работ по благоустройству выполнено в переулках районов Арбат и Хамовники

Александр Афонин
Город
Более половины работ по благоустройству выполнено в переулках районов Арбат и Хамовники
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60 процентов работ по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В этом году проводим благоустройство 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, что является продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Главная задача — добавить территории комфорта и функциональности, — сказал он.

Для безопасности москвичей специалисты огородили места работ и разместили информационные баннеры. Кроме того, на данный момент уже выполнен ремонт и замена водопроводных, тепловых и канализационных сетей, обустроены кабельная канализация и система водостока.

Бирюков отметил, что в рамках работ будут сохранены и восстановлены все исторические детали переулков. Также будет установлено порядка 500 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами. Для удобства горожан поставят около 250 архитектурных форм и 25 информационных стел.

Накануне сообщалось, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории около новой станции БКЛ «Кленовый бульвар». По словам Бирюкова, в зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная.

Петр Бирюков Район Хамовники Благоустройство
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