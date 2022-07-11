Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область

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Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Об этом сообщил представитель литовской таможни в понедельник, 11 июля.

Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой, ситуация должна решиться в ближайшее время.

Она добавила, что «решение проблемы слишком затянулось», так как из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки. По словам Захаровой, Москва «ожидать до бесконечности» не будет. Если вопрос не решится в ближайшие дни, в отношении Литвы и Евросоюза будут приняты «жесткие меры».