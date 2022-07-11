Андрей Бочкарев: В Зеленограде завершается строительство ФОК с бассейном и футбольным полем

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и футбольным полем в Зеленограде для спортивной школы «Зеленоград» почти завершено. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На площадке возведено трехэтажное здание ФОК, уже смонтирована чаша бассейна, готов фасад. Внутри здания продолжаются отделочные работы, одновременно идут благоустройство территории, строительство проездов и тротуаров, — сказал он.

Заммэра добавил, что закончить работы планируется до сентября этого года. Общая площадь строения достигнет отметки 9,4 тысячи квадратных метров. В нем разместятся бассейн, игровой зал с трибунами и тренажерный зал. Кроме того, завершаются работы по устройству футбольного поля.

По словам Бочкарева, строительство ФОК позволит обеспечить современную базу для учащихся спортшколы. На базе спорткомплекса можно будет проводить различные соревнования районного уровня.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в ходе внеплановой проверки эксперты оценили качество проведенных работ, а также провели испытания дорожных покрытий.

5 июля Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Академии спорта «Динамо». По его словам, специалисты продолжают работы.